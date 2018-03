Altenburg: Unbekannter raubt Koffer in der Wettinerstraße

Altenburg. In der Nacht zum Montag hat sich nahe dem Altenburger Bahnhof offenbar ein Raub auf offener Straße ereignet. Das Opfer: ein Grieche, der am Montagmorgen gegen 1.20 Uhr in der Wettinerstraße unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, habe der 35-Jährige durch Hilferufe auf sich aufmerksam gemacht, so dass Passanten ihm zu Hilfe kamen.

Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen, diese stehen aber dem Vernehmen nach noch am Anfang. Zu dem bislang unbekannten Täter konnte am Dienstag keine Personenbeschreibung gegeben werden, was wohl auch an Verständigungsproblemen gelegen habe. Wie der Geschädigte aussagte, habe ihm der Unbekannte einen mitgeführten Koffer entrissen. Dabei sei der 35-Jährige im Gesicht verletzt worden.

Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Kanalstraße. Dort konnte der geraubte Koffer im Zuge einer Fahndung gefunden werden, berichtete die Landespolizeiinspektion Gera. Über den Inhalt wurde nichts bekannt. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0365/82341465 zu melden.

Von OVZ