Altenburg: Verunglückter Radfahrer erliegt Verletzungen

Altenburg. Der am Mittwoch vergangenen Woche in Altenburg verunglückte Radfahrer ist im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei bestätigte, erlag der Mann am Freitag seinen Verletzungen. Der Verstorbene war als Lehrer an der Gebrüder-Reichenbach-Schule in Altenburg tätig. Das bestätigte die Bildungseinrichtung auf Nachfrage der Osterländer Volkszeitung.

Der 53-Jährige war auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Altenburg aus ungeklärter Ursache gestürzt und hatte sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Von tku