Altenburg

In wenigen Tagen reisen sie an – circa 220 Gäste aus Altenburgs Partnerstädten Offenburg und Olten, um gemeinsam mit den Altenburgern die Städtepartnerschaftsjubiläen zu feiern. Während hier vor Ort die letzten Besuchsabläufe geschrieben werden, für jede Gastgruppe eine freundliche „Altenburg-Tüte“ mit allen erforderlichen Unterlagen ausgestattet wird, Begrüßungsmappen auf den Hotelzimmern sowie Transparente und Plakate in der Stadt verteilt werden, wird von den Offenburger und Oltener Musikern fleißig die Thüringenhymne geübt. Diese soll neben dem „Badner Lied“ und dem „Solothurner Marsch“ in einem der musikalischen Blöcke des Bühnenprogramms zu hören sein, teilt die Stadtverwaltung mit.

Thübadsch beginnt mit Aufmarsch

Das Bürgerfest Thüringisch-Badisch-Schweizerische (Thübadsch) Kulturfete startet am Sonnabend um 11 Uhr mit einem Aufmarsch aller Gäste aus den beiden Städten, den Beteiligten am Bühnenprogramm und den Altenburger Partnervereinen, angeführt von den Stadtoberhäuptern der befreundeten Städte: von Oberbürgermeisterin Edith Schreiner aus Offenburg, dem Oltener Stadtpräsidenten Martin Wey und Gastgeber Michael Wolf. Musikalisch begleitet wird der Aufmarsch von den Altenburger Samba-Trommlern Como Vento und den Musikern der Stadtkapelle Offenburg. Sozusagen der erste Versuch eines Zusammenspiels, dem im Laufe des Samstages noch weitere folgen sollen.

Das Altenburger Folkloreensemble übt derweil intensiv den Bändertanz, den ihre Offenburger Tanzfreunde ihnen beigebracht haben. Dieser wurde gemeinsam zum 10- und zum 20-jährigen Jubiläum aufgeführt. Diese Tradition soll selbstverständlich fortgesetzt werden, wenn die 30 vollendet ist. Bleibt zu hoffen, dass über die Jahre alle noch die gleichen Schritte und Figuren im Gedächtnis haben.

Kulinarische Freuden

Auf dem Markt gibt es allerlei Kulinarisches aus Offenburg und Altenburg. Dazu reisen eigens Mitarbeiter der Offenburger Brauerei an und stehen ab 11 Uhr am Zapfhahn. Nicht zuletzt wird ein Willkommensgruß an die an den Stadteingängen stehenden Hinweistafeln auf die Partnerstädte angebracht.

