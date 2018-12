Altenburg

Die Stadt Altenburg hat ein Problem mit trinkenden und vagabundierenden Jugendlichen. Weil es vor allem auf dem Markt, aber auch in angrenzenden Straßen des Stadtzentrums immer wieder zu Ruhestörungen, Vandalismus und Trinkgelagen kommt, kündigte der für Ordnung und Sicherheit zuständige Bürgermeister Frank Rosenfeld am Donnerstagabend im Stadtrat eine Doppelstrategie dagegen an. Zum einen will er Angebote für Jugendliche insbesondere in der Innenstadt prüfen und gegebenenfalls neue machen. Zum anderen setzt Rosenfeld auf stärkere Repression.

Bürgermeister holt sich Vollmacht vom Eigentümer

Während der Bürgermeister noch über alternative Angebote nachdenkt, hat er bei der Verfolgung bereits gehandelt. Er habe sich von der VR-Bank als Eigentümer des Hauses Markt 10 eine Vollmacht geholt, damit die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes anhaltende Platzverweise oder Hausverbote aussprechen und im Zweifel auch Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs oder Sachbeschädigung stellen können, erklärte Rosenfeld auf die Frage von SPD-Stadtrat Torsten Rist, wie die Stadt den Umtrieben Herr werden will. „Diese Vollmacht liegt inzwischen vor.“ Schließlich könne die Polizei nur Platzverweise für 24 Stunden aussprechen. „Wir wollen den Druck erhöhen, aber selbstverständlich nur nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit.“

Auf der anderen Seite, so Rosenfeld weiter, müsse man darüber nachdenken, ob die Angebote für Jugendliche im Stadtzentrum ausreichen. Daher plädiere er für ein doppeltes Konzept: „Mit Strenge konsequent vorgehen und mit Angeboten, so dass Alternativen da sind. Mir scheint es notwendig, hier zu agieren.“

Maßnahmen sind Ergebnisse eines Vor-Ort-Termins

Hinsichtlich dieser Strategie besteht offenbar über Stadtverwaltung und VR-Bank hinaus Einigkeit. Denn laut Rosenfeld sind diese Maßnahmen unter anderem Ergebnisse aus einem Vor-Ort-Termin mit der Farbküche, zwei Sicherheitsleuten und einer Ordnungskraft in der Vorwoche. Vor der Zeit des Weihnachtsmarkts habe es tagsüber Probleme mit Jugendlichen an der Sitzgruppe neben dem Haus gegeben, so der Bürgermeister. „So lange der Weihnachtsmarkt dauert, verlagern sich die Vorkommnisse in die Nacht.“

Betrunkene Vandalen sind keine Einzelfälle

Rists Nachfrage bezog sich insbesondere auf jüngste Polizeimeldungen. Danach hatten sich Jugendliche im Markt 10, in dem sich neben Automaten der VR Bank auch die Räume der Tourismusinformation Altenburger Land und der Farbküche befinden, bis nach Mitternacht betrunken. Zudem gab es einen Zwischenfall, bei dem junge Leute im Bahnhof-Center für Ärger gesorgt und Kunden belästigt haben sollen. Dass dies keine Einzelfälle sind, bestätigen Schilderungen von Polizisten und Sanitätern, die bei solchen Vorkommnissen regelmäßig im Einsatz sind.

OB räumt Anwohnerbeschwerden ein

Auch Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) räumte ein, dass sich die Vorfälle häufen. So habe es deswegen bereits einige Anwohnerbeschwerden aus der Innenstadt gegeben, erklärte der Rathauschef. Die kritische Zone ziehe sich vom Konsum über die Marktgasse bis zur Commerzbank. „Dort wurden auch schon Blumenkästen zerschlagen.“ Daher mahnte er an, für die jungen Leute „Möglichkeiten zu schaffen, sich im Zentrum zu treffen und auch ein Bier zu trinken, aber anders abgelenkt zu sein“.

Mehr Personal für Ordnungsdienst wird schwer zu finanzieren

Daneben brachte Neumann erneut seine Idee vor, den Vollzugsdienst des Ordnungsamts zu stärken (die OVZ berichtete). „Mit zusätzlichen Mitarbeitern könnten wir ein erweitertes Zwei-Schicht-System bis zehn, elf Uhr abends einführen“, warb das Stadtoberhaupt. „Dann hätten wir andere Möglichkeiten, dem zu begegnen.“ Zugleich verwies er aber auf die schwierige Finanzlage (siehe Beitrag unten): „Wenn man eines will, muss man auf anderes verzichten.“

Von Thomas Haegeler