Altenburg

Immer wieder blieben in den vergangenen Tagen Leute an der Rudolf-Breitscheid-Straße stehen und schauten sich das Treiben zu ihren Füßen an. Der eine zeigte etwas, andere unterhielten sich nur angeregt. Doch allen war eines gemeinsam: Ihre Interesse galt den Bauarbeitern und Handwerkern, die an der Ecke zur Franz-Mehring-Straße mit Sonderschichten auch übers Wochenende noch alles dafür taten, dass der neue Norma-Markt heute früh Punkt 7 Uhr seine Pforten öffnen kann.

Bau braucht wegen des Gefälles etwas länger als sonst

„Das ist immer so“, sagte Madeline Michaud am Freitag mit Blick auf die ausstehenden Außenarbeiten und den stressigen Endspurt. „Aber das wird.“ Die junge Frau muss es wissen. Schließlich ist sie bei Norma als Bereichsleiterin nicht nur für die Filiale in Altenburg, sondern auch für die Leipziger Märkte des mittelfränkischen Discounters mit Sitz in Nürnberg zuständig.

Geworden ist in den vergangenen elf Monaten schon einiges. Wo bis Ende des Vorjahres verfallene Baracken und Schornsteine der Fensterbaufirma Rauh standen, die nur spärlich von Gestrüpp und Bäumen verdeckt wurden und alles andere als ein schönes Bild abgaben, erstrahlen nun zwei helle Gebäude und eine große Parkfläche mit Platz für rund 100 Autos. Dass es zwei, drei Monate länger dauerte als bei Norma üblich lag laut Michaud am wegen der Hanglage komplexeren Projekt auf dem 8500 Quadratmeter großen Grundstück, das der Discounter von Familie Rauh gekauft hat.

Kauf eines Nachbarhauses scheiterte bisher

Was Norma hier gelang, blieb bei dem Haus in der Mehring-Straße 38 bisher verwehrt. „Die Eigentumsverhältnisse sind noch nicht so geklärt, wie wir uns das gewünscht hätten“, erklärte die Bereichsleiterin, warum das verfallende Haus an der einen Einfahrt nach wie vor steht und mit einer Holzwand vom Parkplatz getrennt ist. Hinter dieser Formulierung verbergen sich Mondpreise, die der in Litauen lebende Besitzer für die Ruine aufrief, als er Wind davon bekam, dass Norma es kaufen will, um dort weitere Parkplätze zu bauen.

Dass Michaud selbst die Ruhe weg hat, mag an Erfahrungen aus anderen Eröffnungen liegen oder schlicht daran, dass im Inneren des neuen Norma-Marktes Ende der Vorwoche schon alles ziemlich fertig wirkte. Beim Aufbau der Einrichtung und Einräumen der Waren haben Filialleiterin Sina Weigel und ihr siebenköpfiges Team seit Mitte des Monats jedenfalls ganze Arbeit geleistet. Alles steht akkurat in den Regalen, zu denen man auf ziemlich breiten und beige gefliesten Gänge entlang geführt wird. Bis auf die Frischwaren, die erst heute früh geliefert wurden.

Viel Aufwand in Sachen Lärmschutz

Routiniert verweist die Norma-Bereichsleiterin darauf, dass dies wegen des Lärmschutzes auch nicht vor 6 und nach 20 Uhr geschieht und die Fahrer angewiesen sind, bei der Anfahrt die Klimaanlage und das Warnsignal beim Rangieren auszumachen. Schließlich befindet sich die Lieferzone mit einer sieben prozentigen Steigung, die die LKW rückwärts hoch müssen, nur wenige Meter neben Wohnhäusern in der Mehring-Straße. Damit die Geräuschkulisse für die Anwohner erträglich bleibt, musste Norma eine Einhausung für die Laster bauen, so dass sich das Be- und Entladen der Paletten im Inneren abspielt. Wie es aus dem Unternehmen weiter hieß, hat man wegen des Lärmschutzes auch die Kühltechnik, die sich sonst an den entsprechenden Regalen an einer Außenwand befindet, so weit wie möglich ins Gebäudeinnere verlegt.

Doch nicht nur wegen des Lärms gab es im Vorfeld Kritik am neuen Markt, mit dem Norma nach der Schließung der Filiale in der alten Kaufhalle an der Kauerndorfer Allee in Nord Ende 2009 nun wieder nach Altenburg zurückkehrt. So störten sich vor allem Verantwortliche der Verwaltung und Mitglieder des Stadtrats am Standort, weil der dem Einzelhandelskonzept zuwiderläuft und dort kein Supermarkt vorgesehen ist. So erklärt sich auch die krumme Zahl der Verkaufsfläche von 799 Quadratmetern, mit der man denkbar knapp die Vorgabe von 800 Quadratmetern unterschritt, ab der die Stadt das Vorhaben hätte verbieten können.

Filialteam rechnet mit Ansturm zur Eröffnung

Zur Debatte im Vorfeld sagte Filialleiterin Sina Weigel zwischen den Erklärungen, warum die Süßwaren gleich im Eingangsbereich stehen, dass man mit einem Automaten selbst aufbacke und ansonsten auf regionale und Bio-Produkte setze, dann: „Wir hoffen, dass uns das nicht auf die Füße fällt und wir von den Altenburgern gut angenommen werden.“ Mit einem Ansturm rechnet ihr Team heute dennoch. Das wiederum dürfte neben neugierigen Altenburgern auch an den Sonderangeboten und Aktionen wie einer Tombola liegen, mit denen Norma in den vergangenen Tagen offensiv geworben hat.

Bei der Eröffnung dabei sind übrigens der Getränkehändler Bilgro und die Fleischerei Hartmann, die zusammen mit der Bäckerei Förster ab Januar im Gebäude gegenüber Filialen eröffnen. Der mit knapp 500 Quadratmetern Verkaufsfläche ausgestattete Neubau bekommt nun noch den letzten Schliff. Gleiches gilt für die Flächen hinter dem Norma, die nach und nach begrünt werden sollen.

Zur Galerie Nach zehn Jahren kehrt die Handelskette Norma zurück nach Altenburg. In dieser Bildergalerie gibt es Fotos von dem neuen Markt, der heute eröffnet, und von der Zeit des Baues.

Von Thomas Haegeler