Altenburg hat zur Kommunalwahl am Sonntag fünf Wahllokale weniger

Altenburg. Am Wahlsonntag werden etliche Altenburger ein anderes Wahllokal ansteuern müssen, als das Gewohnte. In der Skatstadt wurden die Wahlbezirke und damit auch die dazu gehörigen Orte, wo man seine Stimme abgeben kann, von 25 auf 20 reduziert. Das bestätigte Wahlleiter Volker Weise der OVZ auf Anfrage. Die Gründe dafür sind weniger Einwohner, immer schwerer zu findende Wahlvorstandsmitarbeiter und ungeeignete Objekte.

Davon betroffen ist zum ersten Mal das Stadtzentrum, wo es nur noch zwei statt drei Lokale gibt. Weggefallen ist hier die Music Hall, die am Sonntag für eine andere Veranstaltung genutzt wird. Wahlberechtigte hier müssen das Lokal in der Reichenbach-Schule aufsuchen. Nicht mehr vorhanden ist ebenso das Lokal im Kulturbund am Brühl, da es als wenig geeignet gilt. Dieser Wahlbezirk wurde aufgeteilt in die Wahllokale Reichenbach-Schule und Amtsgericht.

Änderungen gibt es ebenso in Nord, wo es statt vier nur noch drei Bezirke gibt. Hier ist das Lokal in der Kita am Spielplatz weggefallen, neuer Ort ist die Busch-Schule. Auch in Südost reduzieren sich die Bezirke von drei auf zwei. Außerdem gibt es das Lokal in der Grundschule Platane nicht mehr. Neuer Ort ist die Berufsschule für Wirtschaft und Soziales in der Platanenstraße, weil sich dort bessere räumliche Bedingungen vorfinden, erklärte Weise. Des Weiteren gibt es in der Kita Spatzennest statt zwei jetzt nur noch ein Lokal.

Mit der Reduzierung hält Altenburg dennoch die gesetzlichen Vorgaben ein, die eine Maximalzahl von 5000 Einwohner für einen Wahlbezirk zulassen, erklärt Weise. Insgesamt sind am Sonntag und am 29. April zur möglichen Stichwahl 213 Wahlvorstandsmitglieder im Einsatz. Wegen dieses zweiten Votums werden, auch wegen einer Reserve, mehr Wahlhelfer benötigt, als beispielsweise zur Bundestagswahl im September 2017, als 203 Vorstandsmitglieder tätig waren. Neben den 20 Wahllokalen gibt es fünf Briefwahlvorstände. Ihre Räume befinden sich im Rathaus (3) sowie im Goldenen Pflug und in der Meldestelle. Die Einwohnerzahl von Altenburg ist Ende Januar offiziell auf 32 890 gesunken.

Von Jens Rosenkranz