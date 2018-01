Altenburg kassiert über 100 Millionen Euro Städtebauförderung

Wie kaum eine andere Stadt in der Region hat Altenburg in den vergangenen Jahren von der Städtebauförderung profitiert. Über 100 Millionen Euro flossen von Bund und Land in Sanierungs- und Sicherungsprojekte. Den städtischen Eigenanteil schätzt Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) auf 25 bis 30 Millionen Euro, womit historische Gebäude und vieles mehr gemacht wurden.