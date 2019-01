Altenburg

Die im Prinzenpalais des Altenburger Residenzschlosses geplante Spielewelt ist vorerst auf Eis gelegt. Wie Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz informierte, verständigten sich er und Bürgermeister Frank Rosenfeld ( SPD) darauf mit Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD). Demnach verordnete das Trio „dem ambitionierten Vorhaben eine kreative Denkpause“, wie es der Rathauschef formulierte. Er betonte auf OVZ-Nachfrage aber: „Es ist kein Abschied, nur ein Verschieben.“

Gestiegene Kosten für Skatstadt derzeit nicht zu schultern

Als Hauptgründe für diese Entscheidung führte Neumann die angespannte finanzielle Situation der Skatstadt und signifikante Kostensteigerungen bei dem Großprojekt an. Sollte der Aus- und Umbau des Prinzenpalais’ für eine interaktive Ausstellung rund um die Geschichte des Spiels laut früheren Aussagen von Ex-OB Michael Wolf ( SPD) zunächst in Summe gute zehn Millionen Euro bei einem Eigenanteil von 1,6 Millionen Euro kosten, wuchsen diese laut Neumann nun auf über elf Millionen Euro, wovon Altenburg mehr als zwei Millionen Euro selbst tragen müsste.

OB Neumann befürchtet weitere Mehrkosten

„Das ist deutlich mehr und würde uns in den nächsten zwei Jahren vor zu große Herausforderungen stellen“, erklärte der OB und begründete die gestiegenen Kosten mit höheren Baupreisen und Mehrkosten durch geänderte Pläne für den Innen- und Eingangsbereich. Allein die 600 000 Euro, die dieses Jahr für Ausschreibung und weitere Planung fällig würden, seien „in der derzeitigen finanziellen Situation ein Riesenkraftakt“. Außerdem deutete er an, dass die Gesamtsumme nach Beginn der konkreten Planungen weiter steigen würde.

Scheitern als Chance für neues Konzept

Den Kopf in den Sand stecken, will der Rathauschef aber nicht. Im Gegenteil. „Die Spielewelt ist eine einmalige Chance für Altenburg“, sagte der OB, der in der „Denkpause“ eine neue Option für das Projekt sieht. So stelle sich das Prinzenpalais mit seinen knapp 900 Quadratmeter Nutzfläche als zu klein heraus, damit das Vorhaben bei dem angepeilten Erfolg angemessen wachsen kann. „Wir müssen ein inhaltliches Konzept sowie ein Betreibungs- und Finanzierungsmodell erarbeiten, welches dieses wichtige Zukunftsprojekt zu einem internationalen Tourismusmagneten entwickelt, der der optimalen Ergänzung zwischen Spielewelt und Umfeld dient und welches die Stadt Altenburg auf lange Sicht stemmen kann“, so Neumann, der aber auch eingestand, dass es bisher noch kein Betreibermodell gab.

Freistaat auch mit anderem Modell an neuem Ort im Boot

Unterstützung erfährt Altenburgs OB von Wirtschaftsminister Tiefensee, der das Projekt auch mit einem überarbeiteten Konzept an einem anderen Ort fördern würde. „Die zehn Millionen Euro des Landes sind quasi geparkt und stehen uns auch in zwei, drei Jahren zur Verfügung“, sagte Neumann und gab damit den Kern der Übereinkunft mit Tiefensee wieder. „Ich freue mich auf den Prozess, der jetzt stattfindet.“ Er gehe davon aus, dass die inhaltliche Konzeption bis Herbst steht, im Anschluss die Standortfrage und dann die Finanzierung geklärt wird, so dass „wir in 2020 die nächsten Weichen stellen können und es im Haushalt 2020/21 darstellbar ist“. Die Spielewelt sei für ihn auch in einem Neubau denkbar oder „im Prinzenpalais mit Nutzung um die Ecke“ oder auch „in der Innenstadt“. Für Letzteres brachte Neumann das Josephinum und das angrenzende Areal am Topfmarkt ins Spiel, auf dem „ein Hotel mit einem Parkhaus“ entstehen könnte.

Bisherige Pläne mit Multimedia-Ausstellung und mehr

Laut Schloss- und Kulturdirektor Christian Horn, der die Spielewelt inhaltlich mitentwickelt, sah das bisherige Konzept vor, die Kartenmacherwerkstatt in den Keller des Prinzenpalais’ umzusiedeln und im Erdgeschoss Gastronomie und Service anzusiedeln. In den Obergeschossen sollten neben der Multimedia-Ausstellung auch Open Labs Platz finden. Hinter Letzterem verbergen sich technisch ausgerüstete Räume, die von Firmen zur Produktentwicklung, -präsentation oder zur Teambildung genutzt werden können.

Von Thomas Haegeler