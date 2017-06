Einem Schandfleck nahe der Altenburger Innenstadt geht es an den Kragen. So wird derzeit die ehemalige Archäologie-Grabungsstätte in der Teichstraße 16 beräumt. Dort soll anschließend ein neuer Parkplatz entstehen. Ohne Förderung könnte die Stadtverwaltung das Projekt jedoch nicht stemmen.