Es waren vergleichsweise kleine Aktionen, doch die Wirkung vor Ort ist groß: In Tegkwitz und Göpfersdorf kümmerte sich der Nachwuchs um die Buswartehäuschen. Während in Tegkwitz Jugendliche mit Spachtel und Farbe zu Werke gingen, beteiligten sich Göpfersdorfer Kinder an einem Ideenwettbewerb.