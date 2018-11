Altenburg

Wegen der starken Nachfrage nach Eigenheimstandorten in Altenburg forciert die Stadtverwaltung die Vermarktung geeigneter Baugrundstücke in der Piererstraße. In dieser Woche sei eine Ausschreibung veröffentlicht worden. Das gab die Verwaltung am Donnerstag bekannt. Das über 5000 Quadratmeter große Grundstück befindet sich im nordwestlichen Bereich der Straße und bietet Platz für mindestens drei Einfamilienhäuser.

Regenwasser muss versickern

Aufgrund der topographischen Lage sei es gegebenenfalls erforderlich, anfallendes Schmutzwasser durch entsprechende Anlagen in die öffentliche Entwässerungseinrichtung zu pumpen. Regenwasser könne nicht in den öffentlichen Kanal eingeleitet werden und müsse an Ort und Stelle versickern, hieß es. Das Grundstück war vormals als Erholungsfläche an verschiedene Nutzer verpachtet worden. Ein Teil der Parzellen wurde komplett beräumt, auf anderen befinden sich noch einzelne Baulichkeiten, Einfriedungen und Anpflanzungen.

Bauträger oder private Käufer

Zur Umsetzung des Vorhabens werde ein Bauträger gesucht. Möglich sind auch einzelne private Käufer, die jedoch mindestens 800 Quadratmeter erwerben müssten. Als Mindestgebot soll ein Verkehrswert von 19,23 Euro pro Quadratmeter ansetzt werden.

Eine weitere Entwicklung, die für Bauwillige von Interesse ist, vollzieht sich am Franzosengraben. Dort hat die Stadt, im Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung, eine Fläche von knapp 3,2 Hektar an die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen verkauft. Als Flächenentwickler und Erschließungsträger wird die LEG das Gebiet in den kommenden zwei Jahren zu einem neuen Wohngebiet zur Bebauung mit Einfamilienhäusern entwickeln, hieß es.

Zusätzliches Bauland nötig

Die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung seien sich allerdings im Klaren darüber, dass die Nachfrage noch längst nicht befriedigt werden kann, weswegen weiterhin mit Hochdruck an der Bereitstellung von zusätzlichen Bauplätzen gearbeitet wird.

Telefonische Auskünfte zum Gebiet Piererstraße erteilt das Referat Liegenschaften unter der Nummer 03447 594856. Hier können Besichtigungstermine vereinbart und vorhandene Unterlagen, unter anderem die Baugrunduntersuchung, eingesehen werden.

Von Jens Rosenkranz