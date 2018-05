Altenburg

Wo liegen Altenburgs Potenziale? Welcher Stadtteil soll wachsen? Wie kann die Stadt weiter an Attraktivität gewinnen? Diese und weitere Kernfragen, die Altenburgs Zukunft betreffen, werden im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beantwortet. Dieses bedeutende Planungsinstrument wurde zuletzt 2009 vom Stadtrat beschlossen und soll fortgeschrieben werden. Das teilte Oberbürgermeister Michael Wolf(SPD) am Mittwoch vor der Presse mit.

Für dieses Vorhaben hat der Freistaat Thüringen vor wenigen Tagen Fördergelder bewilligt: Fast 60 000 Euro stehen für die Erarbeitung des „ISEK Altenburg 2030“ zur Verfügung. Die Zuwendung erfolgt auf Grundlage der Thüringer Städtebauförderungsrichtlinien, bei den Mitteln handelt es sich um sanierungsbedingte Einnahmen.

Aufgabe des ISEK 2030 ist es, zentrale Handlungsfelder, strategische Entwicklungsschwerpunkte und nachhaltige Schlüsselprojekte unter Berücksichtigung der aktuellen und absehbaren Rahmenbedingungen zu definieren. Dabei werden verschiedene Aspekte eingehend betrachtet, dazu gehören neben dem Wohnen auch Gewerbe, Sportstätten und Kleingärten.

Die Fortschreibung des ISEK bildet die Grundlage für die Bereitstellung von Städtebaufördermitteln. Sie werden unter anderem in die Stadtteile fließen, die das ISEK 2030 als Aufwertungsgebiete definiert. Nun, da die Finanzierung der Fortschreibung gesichert ist, können die nächsten Schritte gemacht werden. So soll schon in diesem Monat ein Planungsbüro beauftragt werden. Noch vor den Sommerferien sollen relevante statistische Daten, etwa zur Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Stadtteilen, aktualisiert werden. Überdies ist vor den Sommerferien die Bildung eines ISEK-Beirates vorgesehen, dem unter anderem Stadträte angehören werden.

In der zweiten Jahreshälfte, so der Zeitplan, soll der Stadtrat einen Entwurf des ISEK 2030 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt bekommen. Nach der Beteiligung der Öffentlichkeit und weiteren Verfahrensschritten soll im Frühjahr 2019 eine Endfassung erarbeitet sein, die dann abschließend vom Stadtrat befürwortet werden soll.

Von OVZ