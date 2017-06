Die Altenburger Grundschule Karolinum bekommt eine Frischzellenkur. Pünktlich zum Ferienbeginn am Montag verwandelt sich der Gebäudekomplex am Hospitalplatz in eine Großbaustelle. Bis August 2018 soll das traditionsreiche Haus für rund 3,3 Millionen Euro rundum erneuert und umgebaut werden – zum Großteil bei laufendem Schulbetrieb.