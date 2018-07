Altenburg

Sommerzeit ist Bauzeit. Das gilt auch für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Altenburg. So nutzt die Verwaltung wieder die Ferien, um die Gebäude auf Vordermann zu bringen. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf dem Brandschutz. „Ziel ist es, die besonders lärmintensiven Maßnahmen bis zum Ferienende zu schaffen“, sagte Rathhaussprecher Christian Bettels dazu. Überall werde das aber nicht gelingen. Ausgenommen vom folgenden Überblick ist das Karolinum. Der Stand der Arbeiten auf der Großbaustelle war unlängst Gegenstand eines separaten Beitrags.

Neue Wände und Türen für historisches Gebäude

An der Gemeinschaftsschule „Erich Mäder“ laufen seit Januar Arbeiten, um die Schüler im historischen Gebäude im Brandfall besser zu schützen. Dieser Tage werden die Treppenhäuser von den Fluren des ersten und zweiten Obergeschosses getrennt, was durch Wände und Brandschutztüren geschieht. Zudem werden Fluchtwegtreppen gebaut. Auch bekommen die Elektro- und Trinkwasserinstallationen eine Frischzellenkur. Stand jetzt sollen die Maßnahmen bis Ende 2019 fertig sein und rund 710 000 Euro kosten.

Trennung von Treppenhäusern und Fluren

In der Gebrüder-Reichenbach-Schule haben ebenfalls Anfang des Jahres die Brandschutz-Arbeiten begonnen, die nun forciert werden. Ähnlich wie in der Mäder-Schule geht es hier darum, die Treppenhäuser von den Fluren des ersten und zweiten Geschosses sowie vom Erdgeschoss zu trennen. Darüber hinaus werden auch in der Regelschule in der Friedrich-Ebert-Straße Elektro- und Trinkwasserleitungen erneuert. Die Arbeiten sollen bis Ende nächsten Jahres dauern. Eine Brandmeldeanlage wurde bereits eingebaut. Die Kosten liegen bei circa 860 000 Euro, wovon 193 000 Euro Fördergelder sind.

Neuer Anstrich für viele Klassenzimmer

Maler machen sich in den Ferien in der Platanen-Schule ans Werk. Nachdem die rund 170 Grundschüler bereits für etwa 140 000 Euro eine neue LED-Beleuchtung bekamen, sehen viele Klassenzimmer wenig einladend aus. Diese bekommen nun eine Schönheitskur, wofür die Ferien allerdings nichts reichen. Darüber hinaus wird die Sicherheitsbeleuchtung samt Batterieanlage fertiggestellt. Die Kosten dafür und fürs Malern betragen insgesamt rund 68 000 Euro

Fehlende Angebote: Zwei Schulen schauen in die Röhre

In die Röhre schauen hingegen die Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule und der Wilhelm-Busch-Schule. An beiden Einrichtungen können eigentlich geplante Arbeiten in den Ferien wegen fehlender verwertbarer Handwerker-Angebote nicht stattfinden. Für Abhilfe soll eine erneute Ausschreibung in dieser Woche sorgen. Gehen darauf wirtschaftliche Angebote ein, sollen die Arbeiten ab September/Oktober nachgeholt werden. Während in der Bonhoeffer-Schule die verschlissenen Außentreppen zum Schulhof abgerissen und neu gebaut werden sollen, geht es in der Busch-Schule darum, die alten Betonrampen an den Hofeingängen sowie eine marode Stützmauer zu erneuern.

Im städtischen Kinderheim Sonnenland wird zudem die Brandmeldeanlage erneuert. Kosten hier: circa 30 000 Euro.

Von Thomas Haegeler