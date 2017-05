Altenburg. Am Samstag findet unter dem Titel „Faszination Namibia – Menschen, Tiere, Landschaften“ eine Multimedia-Show in der Galerie am Markt in der Marktgasse in Altenburg statt. Wolfgang Böhm, Chef des Altenburger Geschichtsvereins, wird zusammen mit seiner Frau Brigitte über die gemeinsame Rundreise durch Namibia im Juli 2016 berichten. Der reich bebilderte, auch die Historie aufgreifende Vortrag beginnt 14 Uhr.

„Schon bei unserem ersten Besuch hat uns das Land wahnsinnig fasziniert. Wir mussten einfach noch mal dort hin“, schildert Wolfgang Böhm die Beweggründe der Reise. Rund 7000 Kilometer hat das Ehepaar dieses Mal mit dem Auto zurückgelegt. Zu zweit, geführt durch eine deutsche Farmersfrau, die zugleich als Reiseleitern, Fahrerin und Dolmetscherin agiert habe. Es ging bis „in die wildesten Ecken“, weiß Böhm mit einem Schmunzeln zu berichten.

Höhepunkte der Tour waren die Wüste Namib samt Skelettküste, Damaraland sowie der Etosha-Nationalpark. Über 4000 Fotos sind dabei entstanden. Fotos von Menschen verschiedener Ethnien, von uralten Landschaften und einer atemberaubenden Tierwelt – einschließlich der sogenannten Big Five, heißt der fünf großen afrikanischen Tiere: Löwe, Büffel, Elefant, Nashorn, Leopard.

Namibia ist ein Staat im südlichen Afrika, gegenüber dem gerade Deutschland eine besondere Verantwortung hat aufgrund der kolonialen Vergangenheit.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Spenden sind erwünscht. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0160 94788705.

Von Matthias Klöppel