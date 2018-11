Altenburg

2019 wird erneut Frauen-Radsport auf Weltniveau im Altenburger Land zu erleben sein. Die Schluss-Etappe der Ladies -Tour startet in Altenburg – und zwar am 2. Juni. Darüber hinaus kommt es zu einer bislang einzigartigen Zusammenarbeit. Denn für die Organisation haben sich die Stadtverwaltungen von Altenburg und Schmölln sowie vom Landratsamt zusammengetan. Das gaben am Donnerstag Landrat Uwe Melzer, Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU) und Schmöllns Rathauschef Sven Schrade ( SPD) auf einer gemeinsamer Pressekonferenz im Landratsamt bekannt. Alle drei haben entschieden, die Tour ins Altenburger Land zu holen, hieß es. Am 2. Juni 2019 soll die attraktive Schlussetappe durch den Landkreis führen. Die Tour selbst beginnt am 27. Mai.

Tourchefin lobt Zusammenarbeit

Am Donnerstag mit dabei war auch Vera Hohlfeld, die Organisationschefin der Radsportveranstaltung. Sie freue sich sehr über diese Zusammenarbeit und darüber, dass die Tour erneut im Altenburger Land stattfindet, sagte sie.

Neumann rief die Tour-Chefin dazu auf, die Strecke möglichst an so viele Sehenswürdigkeiten im Landkreis zu legen wie möglich. Er bezeichnete die Vorbereitung und Durchführung eines derartigen Großereignisses als einen Kraftakt, den nun die drei Partner gemeinsam bewältigen werden. Das gelte auch für die Suche nach Sponsoren. Als zusätzliche Herausforderung für Altenburg komme hinzu, dass schon eine Woche nach der Schlussetappe der Skatstadt-Marathon stattfindet.

Tour soll attraktiver werden

Vera Hohlfeld bezeichnete Altenburg als attraktiven Etappenort. Das fördere das Ziel, der Tour selbst immer mehr überregionale Aufmerksamkeit zu verschaffen. Nur so sei es möglich, dass auch in den nächsten Jahren die Weltspitze im Frauenradsport, so wie jetzt, weiterhin vertreten sei. Hohlfeld sprach von Rückschlägen, wie dem Ausstieg von Greiz als Etappenort. Ihr Ziel sei, die Tour in Zukunft teilweise in Hessen oder Bayern auszutragen. Ostthüringen bleibe aber Schwerpunkt.

Von Jens Rosenkranz