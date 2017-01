Altenburg. Waren’s die angesichts subtropischer Temperaturen gleich zwei Jahre in Folge massenhaft ausbleibenden Besucher, die dem allseits beliebten Altenburger Altstadtfest den Garaus machten? Oder ist’s das ewig klamme Stadtsäckl, in dem sich die notwendigen Euros für das Event nicht mehr finden lassen? Wahrscheinlich von beidem etwas.

So jedenfalls hat der Schloss- und Kulturbetrieb, in dessen Hoheitsgebiet auch zahlreiche nichtkulturelle Veranstaltungen der Skatstadt fallen, die Notbremse gezogen und am Donnerstag überraschend verkündet, dass es künftig kein Altstadtfest mehr geben wird. Die Verantwortlichen setzen jetzt voll auf den Bauernmarkt, der vor allem bei seiner Auflage im Herbst um einiges erweitert und aufgepeppt werden soll, unter anderem durch das Erntedankfest

„In der Analyse von Zielgruppen, touristischem Mehrwert und finanziellen Aufwendungen hat sich gezeigt, dass die Investitionen in das Stadtfest nicht mehr lohnenswert erscheinen“, hieß es dazu am Donnerstag bei der Präsentation der vierjährigen Programmplanung. Hinzu komme, dass vielfältige andere Veranstaltungsangebote, die in den letzten Jahren insbesondere über die Sommermonate immer größere Beliebtheit gewonnen haben, Funktionen des Stadtfestes mit abdecken. „Das in die Jahre gekommene Stadtfest wird daher ab diesem Jahr nicht mehr fortgeführt. Die frei werdenden finanziellen Mittel werden zur weiteren Profilierung des Programmangebotes des Bauernmarktes im Herbst eingesetzt“, erklärte die Marketing-Verantwortliche Susanne Stützner. Hierdurch würden die Stadt und die Landwirte in ihren Bemühungen zur weiteren Entwicklung des Marktes unterstützt.

Zum ersten Mal wird dieser neue Bauernmarkt in diesem Jahr am 7. Oktober zu erleben sein. „Zusätzlich zu den bekannten und beliebten Offerten planen wir, auf dem Brüderkirchvorplatz einen rustikalen Tanzboden aufzubauen, auf dem das Folkloreensemble den Erntedank-Tanz zelebrieren wird. Auch Mitmachtänze für Kinder und Erwachsene werden im Angebot“, so Stützner. Es werde ein Volksliedersingen und ein Schaukochen geben, auch historische Kinderspiele sollen wieder aufleben. Verschiedene Angebote zur Ausgestaltung des Erntedankfestes sind ebenso in der Vorbereitung, beispielsweise der Gottesdienst unter freiem Himmel. Zum Abschluss ist am Abend eine Musikveranstaltung in der Brüderkirche geplant.

Susanne Stützner wagte in diesem Zusammenhang – ganz im Sinn der langfristigen Programmplanung im Schloss- und Kulturbetrieb – sogar einen Blick voraus. Im Jahr 2018 werde es ein großes Festwochenende geben: am 6. Oktober den Bauernmarkt und am 7. Oktober die große Parade anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Bauernreiten“ mit einem Trachtenfest und dem Thüringer Landeserntedankfest.

Von Ellen Paul