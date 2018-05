Altenburg

Aus, vorbei, die Blütenträume sind geplatzt. In Altenburg wird 2024 keine Landesgartenschau stattfinden. Was seit Monaten im Raum stand, wurde am Dienstag offiziell. Ministerpräsident Bodo Ramelow und Infrastrukturministerin Birgit Keller (beide Linke) verkündeten in einer Regierungspressekonferenz, wer den Zuschlag für das florale Großereignis in sechs Jahren bekommt: Leinefelde-Worbis soll es sein. Die Bewerberstadt Mühlhausen, das Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg und auch Altenburg konnten sich nicht behaupten. „Alle vier Bewerber haben schlüssige und interessante Konzepte vorgelegt. Leinefelde-Worbis konnte sich letztlich mit der höchsten Bewertung durchsetzen, die wir anhand von festgelegten Kriterien und einer Bereisung durch die Bewertungskommission getroffen haben“, sagte Keller. „Für Investitionen im Kernbereich der Landesgartenschau stellen wir bis zu 5,2 Mio. Euro Landesmittel bereit.“

Von Kay Würker