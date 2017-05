Claus Katzenberger, der ehemalige Chef der Käserei in Lumpzig, plant in einer neuen Firma in Altenburg die Herstellung von veganen Bio-Produkten wie Joghurt und Frischkäse auf der Basis von Mandel- und Cashew-Milch. Noch ist er in der Testphase. Die neuen Erzeugnisse sollen im Herbst an den Markt gehen.