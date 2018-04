Die höchste sitzt am 39 Meter hohen Wasserturm, fünf weitere Sirenen wurden an ebenfalls markanten Gebäuden in Altenburg montiert. Sie sollen die Bevölkerung bei drohenden Katastrophen warnen. Überhaupt wurde im gesamten Landkreis in das bestehende Sirenen-System investiert, damit die Bürger besser im Ernstfall gewarnt werden können.