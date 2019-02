Altenburg

Die aktuelle Arbeitslosenquote in Altenburg und dem Altenburger Land beträgt 8,0 Prozent. 3675 Menschen sind im Landkreis derzeit arbeitslos gemeldet, das sind 227 Menschen mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Januar des letzten Jahres steht Altenburg dieses Jahr besser da: Damals lag die Quote bei 8,9 Prozent. In Ostthüringen belegt das Altenburger Land mit der aktuellen Quote allerdings weiterhin den letzten Platz. Im gesamten Einzugsgebiet der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera sind rund 6,9 Prozent der Gesamtbevölkerung arbeitslos. Die niedrigste Quote weist der Geschäftsbezirk Schleiz mit aktuell 4,8 Prozent auf, gefolgt von Greiz mit 5,8.

Langzeitarbeitslose machen gut ein Drittel aus

Ältere Menschen ab 50 sind sowohl in Altenburg als auch in Ostthüringen insgesamt die Gruppe, die am meisten und im Vergleich zum Dezember leicht verstärkt von Arbeitslosigkeit betroffen ist. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist ebenfalls leicht gestiegen und liegt nun in der Gesamtregion bei 6,9 Prozent, im Altenburger Land bei 7,2 Prozent. Mehr als ein Drittel der arbeitslos Gemeldeten im Altenburger Land sind Langzeitarbeitslose. Sie haben per Definition seit über 12 Monaten keine feste Arbeit mehr. Inwiefern das bundesweit in Kraft getretene Teilhabechancengesetz dazu beitragen kann, Langzeitarbeitslose erfolgreicher wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wird sich vielleicht schon in den nächsten Monaten zeigen.

Rund 1000 Arbeitsstellen unbesetzt

Der Bestand an zu besetzenden Arbeitsstellen sei weiterhin hoch, betont die Arbeitsagentur in ihrer monatlichen Pressemitteilung: 4261 Arbeitsstellen sind im Agenturbezirk Gera-Altenburg als offen gemeldet, ein Großteil davon im Bereich Produktion und Fertigung (1909), es folgen die Branchen Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (642) sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (525). Im Altenburger Land sind derzeit insgesamt 997 offene Arbeitsstellen gemeldet.

Von Anna Flora Schade