Altenburger Bartholomäikirche ist wieder schick

Seit 2012 haben sich in der Bartholomäikirche die Bauarbeiter förmlich die Klinke in die Hand gegeben. Jetzt liegt die rund zwei Millionen Euro teure Sanierung in den letzten Zügen. Zum Reformationsjubiläum am 31. Oktober soll das Gotteshaus in neuem Glanz ebenso übergeben werden wie das neue Spalatindenkmal.