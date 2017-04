Altenburg. Großer Trubel dürfte am Wochenende wieder auf dem Altenburger Marktplatz herrschen. Am Sonnabend, 22. April, lockt dann die diesjährige Frühjahrs-Ausgabe des Bauernmarkts wieder zahlreiche Besucher aus dem Umkreis in die Skatstadt – traditionell eröffnet durch das Signal der Jagdhornbläser vom Rathausbalkon.

Von 9 bis 17 Uhr werden wieder Produkte und Erzeugnisse von Landwirten, Gärtnern oder Direktvermarktern aus der Skatstadt und deren Umland angeboten, an über 50 Ständen kann nach Hübschem für den Garten oder Köstlichkeiten für den Kochtopf gestöbert werden.

Großer Raum wird in diesem Jahr auch wieder der Technik-Schau eingeräumt. Neben zahlreichen historischen Traktoren soll auch modernes Gerät einen Einblick in Vergangenheit und Zukunft der lokalen Landwirtschaft ermöglichen. Fotos an und auf den geschichtsträchtigen Ausstellungsstücken sind selbstverständlich möglich. Gleiches gilt für die auf dem Topfmarkt präsentierte Hochzeitskutsche. Erstmals wird diese in diesem Jahr mit einem Friesenpferd und seinem Fohlen präsentiert. Ebenfalls zu sehen sind Schwarzkopfschafe und -lämmer sowie Alpakas.

Auch bei den kleinen Besuchern dürfte keine Langeweile aufkommen. Wer sich nicht gerade beim Ponyreiten, an den Bastelständen oder auf der Go-Kart-Bahn vergnügt, kann auch auf der großen Strohpyramide herumklettern und toben.

Freunde des traditionellen Handwerks werden dagegen bei den „Futterschrotern“ fündig, die sich bei ihrer historischen Arbeit von Interessierten über die Schulter schauen lassen. Für die passende musikalische Untermalung des bunten Treibens sorgt zwischen 11 und 15 Uhr eine Mittelaltergruppe.

Für Abhilfe bei kleinem und großem Hunger ist ebenfalls gesorgt: Mit Kartoffelpuffer, Fettbemmen, Mutzbraten, Pilzpfanne oder diversen Kuchensorten ist das Angebot denkbar reichhaltig.

Von Bastian Fischer