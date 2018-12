Altenburg

Seit einer Weile öffnet das Altenburger Restaurant „Brunello“ jeden Freitag extra früh um 7 Uhr, damit um die 20 Männer und Frauen gemeinsam frühstücken und die regionale Wirtschaft enger miteinander vernetzen können. Seit 8. November trägt das Kind mit „Via Imperii“ nicht nur einen eigenen Namen, sondern zählt der Altenburger Unternehmertreff als eigenständiges „Chapter“ auch zum Business Network International (BNI).

65 Neugierige frühstückten mit

Ein besonderer Anlass verlangt nach einem besonderen Ambiente, weshalb das offizielle Gründungs-Frühstück der Altenburger BNI-Division ins Druckhaus zu Altenburg verlegt wurde. Um die 65 Frühstücker wohnten der Veranstaltung bei, darunter mehrheitlich Neugierige, die sich selbst ein Bild davon machen wollten, was hinter dem „BNI“ und seinen aktuell 23 Mitstreitern steckt.

Motto: Wer gibt, gewinnt!

Bereits 1985 vom Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in den USA gegründet, bietet es Unternehmern aller Branchen ganz klassisch einen regelmäßigen Treffpunkt – im richtigen Leben wie online. „Getreu seinem Motto: ,Wer gibt, gewinnt‘ möchten wir die lokale Wirtschaft stärken und fördern“, erklärt Regionaldirektor Jens Fiedler, der alle Chapter in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt betreut.

Zum ehrenamtlichen Gründungsdirektor, der das Netzwerk für das erste Jahr leiten wird, wurde der Nobitzer Udo Hoffmann gewählt. Ihm zur Seite stehen Steuerberaterin Janine Felske als Mitgliederkoordinatorin und der unabhängige Versicherungsmakler Dirk Warschkow aus Altenburg als Schatzmeister.

Empfehlungen ausdrücklich erwünscht

Die Visitenkartenbox mit den Kontaktdaten der Mitglieder kreist, wer will, kann sich und das eigenen Unternehmen zudem in 30 Sekunden vorstellen. „Wir wollen als Unternehmer füreinander da sein, denn als Chef ist man an der Spitze meist sehr allein“, ergänzt Fiedler. Bedeutet aus Perspektive des BNI: Sich in der Gruppe austauschen, voneinander lernen und im besten Falle geschäftlich profitieren, weil ein Mitglied einen Steuerberater sucht, der wiederum seinen Garten neu gestalten möchte, mit einem Landschaftsbauer, der dringend eine neue Website bräuchte. Geschäfte, die in der Familie bleiben. Jede Menge Anregungen von Gleichgesinnten, die das eigene Unternehmen im besten Falle weiterbringen – und eventuell irgendwo in Asien, Amerika oder Afrika Nachahmer finden. „Durch das BNI werden Altenburger sichtbar in einer internationalen Community und das, was hier funktioniert, könnte von andern Chaptern adaptiert werden“, betont Fiedler.

Stadt Altenburg unterstützt

In Vertretung von Oberbürgermeister Andre Neumann begrüßte Tino Scharschmidt, Leiter des Referats für Wirtschaftsförderung der Stadt Altenburg, die Gäste, aber vor allem die Ambitionen des frisch gegründeten Netzwerks: „Wenn sie unsere Unterstützung brauchen sollten, sind wir als Stadt Altenburg dazu gern bereit.“

Von Maike Steuer