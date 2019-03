Altenburg

Mit einer vollen und mit bekannten Namen gespickten Liste will die CDU am 26. Mai erneut stärkste Fraktion im Altenburger Stadtrat werden. Angeführt wird die am Donnerstagabend im Parkhotel verabschiedete Liste wenig überraschend von Ortsverbandschef und Oberbürgermeister André Neumann, dem die gesamte aktuelle Fraktion und zahlreiche Unternehmer sowie Vertreter aus den Bereichen Soziales und Kultur folgen. „Anders als bei manch anderer Partei gibt es keine ,Fahnenflüchtigen‘“, kommentierte Neumann den Wiederantritt aller amtierenden CDU-Stadträte.

Parteiloses Quartett kann neue Klientel erschließen

Dafür steht an letzter Stelle der Liste aber auch der wegen Affären um den Flugplatz Altenburg-Nobitz ins Gerede gekommenen Stadtratschef und Jurist Alexander Büring. Besonders bemerkenswert sind zudem das parteilose Gastronomen-Trio Steffen Witor ( Brühl 7), Kay Melwitz (Café Volkstädt) und Achim Dathe (Meeresbuffet) sowie der Handball-Abteilungsleiter von Aufbau Altenburg, Olaf Schmidt. Mit diesem Quartett könnte sich die CDU eine neue Klientel erschließen.

CDU-Agenda: Sicherheit, Ordnung, Wohnraum und mehr

Auch programmatisch gibt sich die CDU selbstbewusst. So haben es sich die Christdemokraten zum Ziel gesetzt, Altenburg ordentlicher und sicherer zu machen. Zudem will man Wohnraum schaffen (Mietwohnungen und Eigenheime). Fortgesetzt werden soll die Entwicklung des Naherholungsgebietes Großer Teich und die Förderung und Unterstützung von Vereinen. Darüber hinaus sollen die Verwaltung digitalisiert, die Wirtschaftsförderung ausgebaut und der öffentliche Raum behindertengerechter werden.

1. André Neumann, 2. Christoph Zippel, 3. Sandra Kretschmann, 4. Sven Simon-Wittig, 5. Marion Noori, 6. Frank Tanzmann, 7. Dr. Ursula Zippel, 8. Dr. Henrik Pradel, 9. Christian Götze, 10. Andrea Rücker, 11. Robert Streu, 12. Jan Westphal, 13. Ulrich Grabsch, 14. Beate Tostlebe, 15. Detlef Hoh-Schmidt, 16. Volker Pauli, 17. Doris Schilling, 18. Claudia Späte, 19. Steffen Witor, 20. Kay Melwitz, 21. Olaf Schmidt, 22. Achim Dathe, 23. Torsten Fröhlich, 24. Tom Zimmermann, 25. Ina Opelt, 26. Sirko Mälzer, 27. Angelika Lange, 28. Christian Lehmann, 29. Karsten Siegel, 30. Philipp Rösler, 31. Christiane Arndt, 32. Gert Leckelt, 33. Thomas Gumprecht, 34. Beate Nündel, 35. Ulf Pohling, 36. Dr. Alexander Büring.

Von Thomas Haegeler