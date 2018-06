Gera

Im Gerichtsprozess gegen den Altenburger Drogendealer Oliver K. hat sich am Dienstag die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer für eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten ausgesprochen. Sie plädierte in der Verhandlung am Landgericht Gera außerdem dafür, dass der 37-jährige Angeklagte 15 000 Euro Schadenswiedergutmachung zahlen muss. Die Verteidigerin forderte für ihren Mandanten eine Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung sprachen sich für einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik aus. Oliver K. wird vorgeworfen, in sechs Fällen unerlaubt mit Crystal Meth in „nicht geringen Mengen“ gehandelt und in einem Fall gar gewerbsmäßig gedealt zu haben (die OVZ berichtete). Der Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab. Im Gegenzug sicherte ihm die Kammer zu, dass das Strafmaß nicht über vier Jahre und acht Monate hinausgeht. Ein Urteil wird am Freitag erwartet.

Von Theresa Held