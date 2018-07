Altenburg

Grund zur Freude gab es unlängst im Altenburger Friedrichgymnasium – und an weiteren Schulen im Altenburger Land. Das liegt aber nicht nur an den Sommerferien und dem dazu passenden Wetter, sondern auch an einer Spende der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa). So stellte das städtische Unternehmen jüngst seine Technik um und rangierte deshalb ein etwa sechs Jahre altes Smartboard sowie 60 Computerbildschirme aus und spendete sie.

Fünfte Klassen profitieren von lebendigerem Unterricht

Die interaktive Tafel, die bis vor kurzem im Ewa-Besprechungsraum hing und nun durch eine Leinwand-Lösung ersetzt wurde, ging ans Friedrichgymnasium. Dort wird das rund 4000 Euro teure Gerät nächste Woche in einen Klassenraum der drei neuen fünften Klassen montiert. Damit ist bereits das zweite Klassenzimmer mit der Technik ausgerüstet, der dritte soll durch die Aktivitäten des Fördervereins folgen.

„Damit lassen sich Abläufe im Unterricht optimieren und dieser abwechslungsreich und lebendig gestalten“, sagt Schulleiter Thomas Lahr und freut sich über die moderne Technik. Dadurch könne man in den Unterricht auch mal erklärungsbedürftige Dinge einschieben, direkt ins Internet gehen und sie altersgerecht gestalten. „Zumal das Smartboard der Lebenswirklichkeit der Kinder entspringt.“ Heißt: Die meisten Neu-Gymnasiasten kennen die interaktiven Geräte bereits aus der Grundschule.

Gymnasium und Ewa verbindet langjährige Partnerschaft

Dass die Technik-Tafel, auf der sich mit Spezialstiften auch schreiben lässt und mit der man Unterlagen oder Hausaufgaben auch schnell per Mail oder als PDF-Dokument verschicken kann, ausgerechnet den Fünftklässlern zu Gute kommt, liegt auch daran, dass sie in ihren Zimmern auch in der sechsten Klasse bleiben und dort das Gros ihres Unterrichts absolvieren. „Die Hälfte aller 30 Wochenstunden“, erklärt Lahr. Daher mache es dort am meisten Sinn. „Das passt ideal.“

Ähnliches gilt auch für die Verbindung zwischen Ewa und Friedrichgymnasium, die im Rahmen der Kurs-21-Partnerschaft zwischen Wirtschaft und Schulen schon länger besteht. Deshalb machen die Gymnasiasten im Physik-Unterricht auch oft Ausflüge in Ewa-Kraftwerke oder andere Anlagen – praktisch lernt es sich meist besser.

Monitore werden an Schulen im Kreis verteilt

Kurz zuvor spendete die Ewa dem Landratsamt bereits 60 Monitore. Die Kreisverwaltung wird diese während der Sommerferien den Schulen in ihrer Trägerschaft zur Verfügung stellen. Bevorzugt werden dabei die Bildungseinrichtungen, die bisher in ihren Computerkabinetten noch über 14-Zoll-Röhren-Bildschirme verfügen.

Von Thomas Haegeler