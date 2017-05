Die Altenburger Bibliothek in der Lindenaustraße ist zu klein und auch ungeeignet. Deshalb soll sie in das Ernestinum an der Brüderkirche umziehen. Das historische, jedoch heruntergekommene Gebäude soll dazu bis 2021 für 4,8 Millionen Euro saniert und umgebaut und damit dauerhaft erhalten werden. Vor allem die Linke ist dagegen.