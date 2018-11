Altenburg

„Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass kommunale Unternehmen, unabhängig ob in der Stadt oder im Landkreis, ihren Beitrag zu den kommunalen Haushalten leisten.“ Das erklärte Detlef Zschiegner am Freitag in einer Pressemeldung. Der Altenburger FDP-Stadtrat nahm damit Bezug auf die Entscheidung des Kreistages, einen Beschlussantrag der SPD abzulehnen. Darin wurde gefordert, Gewinne kreiseigener Gesellschaften für die Entlastung des Kreishaushaltes zu erfragen und auch zu nutzen (die OVZ berichtete). Diese Ablehnung stößt bei Zschiegner auf entschiedene Kritik. Neben zwei SPD-Fraktionsmitgliedern hatte lediglich der FDP-Kreisrat Hans-Jürgen Heitsch für die Gewinn-Entnahmen votiert. Aus Zschiegners Sicht habe Heitsch damit in konsequenter Weise für den inhaltlich richtigen Antrag gestimmt.

Keiner will Betriebe schwächen

Denn das fordere auch der Gesetzgeber in der Kommunalordnung. „Die jährliche Beschäftigung mit den Ergebnissen der Wirtschaftstätigkeit kommunaler Unternehmen sollte für die gewählten Volksvertreter nichts Besonderes, sondern eine Selbstverständlichkeit sein“, betonte der Altenburger Stadtrat. Aus seiner Sicht käme kein vernünftiger Kommunalpolitiker auf die Idee, die kommunalen Betriebe zu schwächen und finanziell ausbluten zu lassen oder ihnen die Kraft und finanziellen Möglichkeiten für zukünftige Investitionen nehmen zu wollen.

Geld gehört den Steuerzahlern

Für Altenburger Stadtratsmitglieder sei es Normalität, sich jährlich intensiv und gründlich mit den Zahlenwerken der einzelnen städtischen Gesellschaften zu beschäftigen. Eine umfangreiche Rechenschaftslegung kommunaler Unternehmen gegenüber den Volksvertretern, wie sie in der Stadt Altenburg seit Jahrzehnten gelebte Praxis ist, habe für den Freien Demokraten nichts mit grenzenlosem Misstrauen zu tun, sondern mit der notwendigen Transparenz. Schließlich sei das Geld, welches in kommunalen Unternehmen steckt, im weitesten Sinne ja das Geld der Steuerzahler.

Kein Stadthaushalt ohne Entnahme

Dass kommunale Unternehmen einen Beitrag zu den Haushalten leisten würden, sei nicht nur vom Gesetzgeber so gewollt, sondern vollkommen legitim. „Ohne die sehr umfangreichen Ausschüttungen städtischer Gesellschaften in Altenburg wären die Haushalte der letzten Jahrzehnte so gar nicht möglich gewesen und sehr viele Investitionen in der Stadt hätten nicht getätigt werden können“, erklärte Zschiegner abschließend.

Von Jens Rosenkranz