Altenburger Familie gewinnt im OVZ-Urlaubsfotowettbewerb

Altenburg. Zig Einsendungen, vielfältige Motive: Über den gesamten Sommer hat die OVZ ihre Leser im Rahmen der Aktion „Sommer im Sucher“ aufgerufen, die schönsten Urlaubsschnappschüsse einzusenden. Die Motivauswahl war dabei freigestellt. Egal, ob luftige Berggipfel, sonnige Strände oder der heimische Balkon – alles war erlaubt. Und die Vielfalt an Einsendungen war wahrlich traumhaft.

Trotzdem musste sich die Jury für einen Gewinner entscheiden: Familie Bergmann aus Altenburg kann sich über einen 75-Euro-Einkaufsgutschein für Galeria Kaufhof in Leipzig freuen. Ihr Schnappschuss von Tochter Lene, die im 16-tägigen Urlaub auf Sardinien die tropfnassen Haare beim Bad im Meer fliegen lässt, hat überzeugt.

Ganz so zufällig, wie es scheint, ist das Foto indes nicht entstanden, wie Mutter Mandy Bergmann erzählt. Denn um den auf dem Bild verewigten Sonnenuntergang einzufangen, musste die Familie extra vom Urlaubsdomizil an der Ostküste der Insel an die Westküste reisen. Die Wahl des Motivs geht auf Tochter Lene zurück: „Ich wollte gern ein Foto mit Schleuderhaaren“, erklärt die 12-Jährige. Gesagt, getan. Dabei musste sich Mutter Mandy, passionierte Hobbyfotografin, mit einfachen Mitteln begnügen. „Normalerweise habe ich immer eine Kamera dabei, das war mir am Strand aber zu unsicher.“ So entstand das Bild mit dem Tablet.

Mit dem Gutschein steht jetzt ein Trip nach Leipzig an, um – passenderweise – neue Bademode zu kaufen.

Von Bastian Fischer