Altenburger Familienbeirat plant Grillplatz am Großen Teich

Altenburg. Am Großen Teich wird es ab nächstem Jahr einen öffentlichen Grillplatz geben. Darauf verständigte sich der Familienbeirat der Stadt Altenburg auf seiner jüngsten Sitzung. Entstehen soll er zwischen dem Gewässer und dem Wohnmobilstellplatz direkt hinter dessen Toilettenhäuschen Richtung Südbad. Finanziert werden soll das Projekt, das aus einem festinstallierten Grill, einer Fläche für mobile Grills und Sitzquadern in U-Form bestehen soll, aus den dem Beirat jährlich zur Verfügung stehenden 10 000 Euro aus der Infrastrukturpauschale.

Der Familienbeirat folgte mit dem Ort des Grillplatzes dem Vorschlag der Stadtverwaltung. Diese äußert allerdings Zweifel, dass das Angebot schnell und gut genutzt wird. Die Bedenken rührten unter anderem daher, dass man im Seniorenclub in der Heinrich-Heine-Straße einen Bewegungsparcours geschaffen habe, der kaum genutzt werde, sagte die Leiterin des Sozialreferats, Ines Quart, in der Runde. „Die Vorbehalte sind groß, besonders von denen, die den Platz sauber machen müssen.“

Eine lebhafte Diskussion entspann sich daraufhin um die Frage, wie der Platz in Schuss zu halten sei. Schließlich einigte sich das Gremium darauf, Schulen und Vereine zu kontaktieren, die sich dort verwirklichen können und möglicherweise auch eine Patenschaft dafür übernehmen. Auch die Frage nach einer Lichtquelle muss noch geklärt werden. Ebenso das genaue Aussehen – favorisiert wird ein gemauerter Doppelgrill, der über zwei Roste verfügt. Im Anschluss wird das Projekt beauftragt. Das muss noch dieses Jahr geschehen, da das Geld sonst verfällt.

Hervorgegangen war die Idee mit dem Grillplatz aus einem Workshop Anfang Juni. Dort hatte man Prioritäten und Projekte festgelegt, die man umsetzen möchte. Ganz oben auf der Liste landeten Spielmöglichkeiten. Dahinter kamen Grill- und Sitzmöglichkeiten sowie ein Sinnespfad. Als Orte für Begegnungsstätten favorisierten die Anwesenden in absteigender Reihenfolge die Areale Schlosspark, Großer Teich, Stadtwald/Bismarckturm sowie Nordplatz, Pauritzer Platz und Innenstadt. Daraus folgerte man konkrete Projekte für die nächsten Jahre. Demnach steht 2018 eine Begegnungs-/Spielstätte im Schlosspark auf dem Plan, die an die Aufwertung des Bereichs zwischen Lindenau-Museum und Mauritianum gekoppelt wird. 2019 soll im Stadtwald ein Sinnespfad entstehen und 2020 eine Grillmöglichkeit am Nordplatz.

Von Thomas Haegeler