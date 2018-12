Mit dem Programm für das erste Halbjahr im Quellenhof in Garbisdorf knüpft der Heimatverein Göpfersdorf an das Bewährte der Vorjahre an. Bildende Kunst, Musik, Film und Volksfeste sind bis Juni vorgesehen. Dazu gehört auch das Vogelschießen, das 2018 allerdings gar nicht gut lief.