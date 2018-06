Altenburg

Die Altenburger Berufsfeuerwehr war besonders beliebt – am Donnerstag, beim nunmehr 9. Schülerfreiwilligentag im Altenburger Land. Einige Achtklässler aus der Regelschule Dobitschen hatten sich in der Wache eingefunden, ließen sich die beeindruckende Technik zeigen – um in der Heimatgemeinde später vielleicht selbst einmal zu denen zu gehören, die freiwillig zu Lösch- und Rettungseinsätzen fahren.

Einblicke in Berufe

Soziale Fähigkeiten unter Beweis stellen, Verantwortung lernen und Einblicke in verschiedene Berufsfelder erhalten, darum ging es am thüringenweiten Aktionstag, an dem sich im Landkreis vor allem die Regelschule Nöbdenitz mit 100 Schülern, aber auch die Regelschule Dobitschen und das Altenburger Lerchenberggymnasium beteiligten. Angesteuert wurden dabei unter anderem auch der Botanische Erlebnisgarten Altenburg, der Bürgerverein Altenburg-Nord sowie verschiedene Kleingartenanlagen und Kindertagesstätten in der Skatstadt. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 49 Einrichtungen, Unternehmen und Vereine – mit dem Ziel, den Nachwuchs fürs ehrenamtliche Engagement zu begeistern.

Ein Video von der spritzigen Vorführung gibt es im Internet unter lvz.de/region/altenburg.

Von OVZ