Altenburger Friseur-Azubis belegen dritten Platz bei Meisterschaft

Altenburg/Erfurt. Der Stolz ist Nadine Köhler (18) und Charlotte-Agnes Tost (17) auch einige Tage nach ihrem großen Auftritt noch deutlich ins Gesicht geschrieben. Denn die beiden angehenden Friseurinnen im zweiten Lehrjahr konnten im Rahmen der Mitteldeutschen Meisterschaften in Erfurt unter Beweis stellen, dass ihr Beruf aus viel mehr besteht, als nur waschen, schneiden, legen. Der dritte Platz war der verdiente Lohn der Mühen.

Dabei hatten die Vorzeichen für die erfolgreiche Teilnahme zunächst gar nicht so rosig gestanden, wie Nadine Köhler berichtet. „Meine ursprüngliche Partnerin ist kurzfristig abgesprungen. Zum Glück hat sich Charlotte bereit erklärt, auszuhelfen.“ Zwar stand das grundsätzliche Konzept für den Wettbewerbsbeitrag bereits fest – einfacher wurde die Arbeit dadurch allerdings nicht.

„Festival“ hatte der Landesinnungsverband der Friseure als Thema ausgerufen. Es galt, einem Übungskopf mit Frisurgestaltung und passendem Make-Up den entsprechenden Look zu verleihen. „Das war schon ziemlich anspruchsvoll“, betont Köhler, „man konnte zwar im Vorfeld viel probieren, um das Optimum zu finden. Vor Ort musste dann aber in kurzer Zeit saubere Arbeit geleistet werden.“ Denn den insgesamt 32 Teams aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt standen lediglich acht Arbeitsplätze zur Verfügung. „Da ging es Schlag auf Schlag“, erinnert sich Tost.

Trotzdem, das betont auch Manja Füller, zuständige Fachbereichsleiterin Friseure an der Berufsschule Wirtschaft/Verwaltung „Dr. Eduard Amthor“ in Gera, habe das besondere Arbeitsumfeld zugleich zum Experimentieren eingeladen. „Das Thema hat viele Interpretationen zugelassen, die Schülerinnen konnten auch mal andere Ideen umsetzen, die im Salon vielleicht nicht ohne weiteres möglich wären“, ist sie sich sicher.

Eine Aussage, der auch Nadine Köhlers Chefin Jacqueline Krahnert vom gleichnamigen Altenburger Salon zustimmt. „Natürlich ist so eine Wettbewerbsteilnahme immer ein zweischneidiges Schwert, auch als Inhaber opfert man dafür viel Zeit“,sagt sie. Wenn es allerdings so laufe wie mit Nadine Köhler und Charlotte-Agnes Tost, die im Salon „Haarhexerei“ ihre Ausbildung absolviert, sei das zu verschmerzen. „Das Teamwork hat gestimmt und die Einsatzbereitschaft war bei beiden sehr hoch.“

Ein Umstand, der leider inzwischen eher die Ausnahme als die Regel sei, so Jacqueline Krahnert. Denn viele Auszubildende unterschätzten den Beruf, der „eben nicht nur aus schneiden besteht.“ Stattdessen seien Friseure auch, je nach Situation, Psychologen oder Modedesigner. „Man muss begeisterungsfähig sein. Viele merken das nach drei Monaten – und kommen nicht mehr.“ Wenig hilfreich bei der Suche nach motivierten Azubis sei auch die schlechte Vergütung – im ersten Lehrjahr gerade einmal 200 Euro pro Monat – und die teils mangelnde fachliche Qualifikation der Bewerber. „Wir können hier nicht mehr aufholen, was zuhause oder in der Schule vergessen wurde“, beschreibt sie die Situation. „Und die drei Jahre Welpenschutz sind sehr schnell vorbei.“

Da helfe solch ein Wettbewerb schon dabei, auch einmal die Vorzüge der Tätigkeit herauszustreichen. Die Teilnahme jedenfalls sei für Nadine und Charlotte-Agnes, die beide mit Herzblut ihren Beruf verfolgen, ein voller Erfolg gewesen. Denn, so führt sie augenzwinkernd aus, die Auszeichnung mache sich nicht nur gut auf dem Lebenslauf, sondern sei natürlich auch ein wichtiges Sprungbrett für den weiteren Berufsweg.

Von Bastian Fischer