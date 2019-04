Altenburg

Zu den Höhepunkten des Frühjahrs gehört in Altenburg der traditionelle Bauernmarkt. Die Vorbereitungen für das Großereignis im Herzen der Stadt laufen viel versprechend, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Am Sonnabend nach Ostern – dem 27. April – werden bei hoffentlich schönem Wetter wieder Menschenmassen ins Zentrum strömen und sich der Platz vor dem Rathaus in ein Meer aus Blumen verwandeln.

Wer sich mit Frühblühern eindecken und frische Waren aus der Region kaufen will, wer mit seinen Kindern etwas erleben möchte, der ist an dem Sonnabend im Stadtzentrum genau richtig. Die vielfältigen Sortimente mit Produkten aus Altenburg und der Umgebung sind für die meisten Besucher der Hauptgrund für einen Abstecher zum Bauernmarkt. Überdies werden allerhand weitere Angebote unterbreitet. Um 9 Uhr werden die Jagdhornbläser das bunte Treiben eröffnen, bis um 17 Uhr dauert der Bauernmarkt.

Direktvermarkter und Gärtner werden Angebotsbild prägen

Wer am Vormittag kommt, sollte sich auf Gedränge einstellen. Die Stände mit ihren vielfältigen Angeboten – von Pflanzen für Balkon und Garten über Spargel und Honig bis hin zu geflochtenen Körben – sorgen für traditionelles Marktflair. Vor allem die Sortimente der Direktvermarkter und Gärtner werden das Bild prägen.

Wie immer fügt sich die Schau von moderner und historischer Technik wunderbar ins Bild. Ein Hingucker ist in diesem Jahr eine automatische Trommelsäge. Auf die Kinder dürfte die hohe Strohpyramide magische Anziehungskraft ausüben. Des Weiteren gehören das Ponyreiten und die Go-Kart-Bahn zu den bewährten Angeboten für die jüngsten Bauernmarkt-Besucher, und nicht nur für die Stadtkinder von Interesse ist die Tierschau. Für kulturelle Farbtupfer sorgen einmal mehr Akteure wie die „Futterschroter“, die altes Handwerk vorstellen, und die Mittelaltergruppe, die über den Markt schlendern wird.

Studentisches Projekt „Heimatsalon“ erstmals dabei

Ein Novum im Zusammenhang mit dem Bauernmarkt ist die Vorstellung eines Projekts der Bauhausuniversität Weimar. Studenten zeigen in einem „Heimatsalon“, welche Eindrücke sie bei Recherchen in Altenburg von der Stadt gewonnen haben. Sie präsentieren in einem Schaufenster am Markt 31/32 Bilder, Filme und andere Dokumente, um sowohl ihre Arbeit vorzustellen als auch mit den Einheimischen über ihre Stadt ins Gespräch zu kommen.

25 Studierende der Bauhaus-Universität Weimar werden von April bis Juli Visionen für das Leben in der Zukunft Altenburgs entwickeln und sich dafür in der Stadt aufhalten. In der Zeit vom 19. bis 21. Juli werden die Ergebnisse der studentischen Arbeiten im Rahmen einer Ausstellung in Altenburg zu sehen sein.

Von ovz