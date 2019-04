Altenburg

Es gibt Liebesbeziehungen, die sind kurz, aber dafür umso intensiver. Andere wiederum sind zwar von deutlich längerer Dauer, verlieren über die Zeit jedoch ihr Feuer. Und dann gibt es wiederum solche, die gefühlte Ewigkeiten überdauern und stets neue, spannende Facetten des Anderen entdecken lassen – selbst wenn das Gegenüber seit zig Jahren tot ist und nur durch seine Worte greifbar bleibt.

„Verliebt“ in den Dichterfürst

„Ich habe Goethe schon als Mädchen ,lieben’ gelernt“, bekennt Adelheid Friedrich augenzwinkernd. Für sie als sehr gefühlsbetonten Menschen habe der Dichterfürst stets die passenden Worte parat gehabt. „Egal ob man verliebt ist oder Kummer hat – im ,Faust’ etwa hat er auf alles die passenden Antworten gefunden“, beschreibt sie ihre Faszination für sein Schaffen. Der Dichter und Naturforscher bediene alle Facetten menschlicher Gefühle, „nicht nur die Guten, auch Düsteres und Abgründe haben bei ihm, anders als bei Schiller, der immer das Ideal sucht, Platz“.

Angesichts solcher Worte ist es nur folgerichtig, dass Adelheid Friedrich ihrer Leidenschaft bis heute treu geblieben ist: Seit beinahe 20 Jahren steht sie der Altenburger Goethegesellschaft vor, bereits seit dem Gründungsjahr 1986 ist sie in dem Zusammenschluss aktiv, hat die Entwicklung hautnah miterlebt und maßgeblich mitgestaltet. Schon früh wurde sie von Helmut von Senden, der die Gründung der Altenburger Gruppe maßgeblich vorantrieb, mit in die Leitungsaufgaben einbezogen. „Ich denke, er hat sich bereits lange vor seinem Tod 1999 im Stillen gewünscht, dass ich irgendwann übernehmen würde“, blickt Friedrich auf die langen gemeinsamen Jahre zurück.

Die Gründungsveranstaltung des Goethe-Freundeskreises im Kulturbund Altenburg 1986 fand im Lindenau-Museum statt. Quelle: Bastian Fischer (Repro)

Werbung für die Skatstadt

Und über die Zeit wurde in Altenburg in Sachen Goethe so einiges erreicht – bis in die jüngste Vergangenheit. War das Vortragsspektrum bereits zu DDR-Zeiten breit gefächert, taten sich nach der Wende gänzlich neue Möglichkeiten auf. Auch in den alten Bundesländern erregte die Arbeit der Altenburger einiges an Aufmerksamkeit, die Vortragsangebote waren zahlreich und kamen aus der ganzen Bundesrepublik. „Wir konnten über die Jahre zahlreiche Kontakte knüpfen, haben so stetig Anregungen für neue Vorträge und Veranstaltungen gefunden“, blickt Adelheid Friedrich zurück.

Viele Exkursionen und Reisen, etwa nach Bayreuth, sowie Teilnahmen an bundesdeutschen Jahresversammlungen brachten weitere Kontakte und Erkenntnisse ein – und trugen den Ruf der Skatstadt nach außen. „Sicher, das war auch ein gutes Stück weit Werbung. Viele Leute sind so auf die Stadt aufmerksam geworden“, sagt Friedrich nicht ohne Stolz.

Nach über 30 Jahren eigenständiger Verein

Die bislang letzte große Veränderung fand im vergangenen Jahr statt: Nachdem man seit Gründung stets an den hiesigen Kulturbund angegliedert war, tritt die Goethe-Gesellschaft Altenburg inzwischen als eigenständiger Verein auf. „Damit sind wir nun auf der selben Stufe wie alle anderen deutschen Ortsvereinigungen“, erklärt die Vorsitzende.

Am bewährten Veranstaltungskonzept hat sich hingegen wenig geändert. Nach wie vor wird einmal im Monat zu Vorträgen ins Lindenau-Museum geladen, auch eine Exkursion, etwa nach Leipzig, steht weiterhin auf dem Programm. Die Nähe zur Messestadt zahlt sich ohnehin stetig aus. „Immer wieder können wir von der dortigen Universität Professoren für Besuche gewinnen und dabei die Honorare im Rahmen halten“, berichtet Adelheid Friedrich. Der Erfolg gibt der knapp über 50 Mitglieder starken Gesellschaft Recht. „Die Veranstaltungen sind gut besucht, viele Gäste schätzen, dass es auch ein solches, etwas anderes Kulturangebot gibt.“

Von Bastian Fischer