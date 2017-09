Altenburger Grundschüler arbeiten am Selbstbewusstsein

„Ich – Du – Wir. Gemeinsam sind wir stark!“ heißt ein Schulprojekt, das am Dienstag an der Wilhelm-Busch-Grundschule in Altenburg-Nord startete. Es soll das Selbstbewusstsein und die soziale Kompetenz stärken, später geht es auch um Drogenprävention. Eine Reihe weiterer Schulen im Landkreis sind ebenfalls für das Projekt auserkoren.