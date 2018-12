Altenburg

Die Weihnachtstrucker-Aktion war wieder ein voller Erfolg: Zum 25. Mal riefen die Johanniter auf, Hilfspakete zu packen. „260 Pakete wurden in Ostthüringen abgegeben – von Schulen, Kindergärten, Vereinen, Firmen und Privatleuten“, berichtete Regionalvorstand Uwe Werner. „Die Pakete wurden in der Rettungswache in Schmölln zwischengelagert und am Mittwoch von unseren bayerischen Kollegen abgeholt.“ Die ehrenamtlichen Fahrer und Helfer bringen sie zwischen Weihnachten und Silvester nach Albanien, Bosnien und Rumänien, um sie notleidenden Menschen zu übergeben.

Auch die Freie integrative Grundschule Känguru im Altenburger Ortsteil Ehrenberg beteiligte sich an der Weihnachtstrucker-Aktion. „Unsere 81 Schüler und ihre Eltern waren mit viel Herz dabei und brachten seit Anfang Dezember fleißig Mehl, Zucker, Reis und viele andere Grundnahrungsmittel sowie Hygieneartikel in die Schule mit. So konnten von jeder unserer vier Stammgruppen zwei Päckchen gefüllt und liebevoll für den Transport verpackt werden“, schilderte die Projektverantwortliche der Grundschule, Franziska Reise. „Wir freuen uns sehr, dass nun acht Weihnachtspakete ihre Reise von unserer Schule zu Familien aus Südosteuropa antreten können.“

Die jährliche Johanniter-Aktion findet in acht Bundesländern statt.

Von ovz