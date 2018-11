Nach dem Erfolg im Vorjahr findet nun der zweite Gymi-Club am Lerchenberggymnasium statt. An insgesamt sieben Terminen bis Mai können Viertklässler sich mit dem Gymnasium, den Lehrern und Lerninhalten vertraut machen. Mit dem Fach Chemie ging es in dieser Woche los. Es folgen Kunst, Astronomie, Sport, Physik, Sprachen und Mathematik.