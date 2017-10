Altenburger Gymnasium sucht Schulbegleiter für Jugendliche mit Migrationshintergrund

Der Weg zum Schulabschluss ist nicht immer leicht. Wer die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrscht, steht oft vor einer weiteren Herausforderung. Am Spalatin-Gymnasium in Altenburg helfen seit vergangenem Schuljahr FSJler auf dem Weg zum Abschluss. Eine Stelle für das aktuelle Schuljahr ist noch offen.