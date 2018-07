Altenburg

Alle Jahre wieder lädt der Altenburger Inselzoo am ersten Sonnabend im August alle kleinen und großen Tierfreunde zu einem unterhaltsamen Nachmittag. Auch zum diesjährigen Inselzoofest empfängt die Besucher gleich an der Brücke ein Stelzenläuferteam und zaubert fantasievolle Ballonfiguren, teilte die Stadtverwaltung mit. Danach bietet sich ein Rundgang durch den Tierpark an. Hier gibt es an diesem Tag von 14.30 Uhr bis 19 Uhr neben den Bewohnern auch allerhand Extras zu erleben.

Die Kindershow mit „Clown Silli“ verspricht Spaß für Klein und Groß. Am Stand des Tierschutzvereins Altenburger Land können sich Besucher dagegen über Initiativen informieren und beim Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ neben diesen zusätzlich an einem Quiz beteiligen. Wer hingegen gern bastelt, kann dies beim Spielmobil „Spieleteam“ tun. Hier zaubern die Mitarbeiter den Kindern mit Schminke lustige oder kreative Tier-Gesichter. Der Verein „Igelhilfe“ bereichert das Fest auch in diesem Jahr mit seiner Tombola und wie in jedem Jahr mit seinem reichen Pflanzenangebot.

Darüber hinaus zeigt der Falkner Klaus Schulze zeigt hautnah seine handaufgezogenen Eulen. Wer sich traut, darf sie unter dem strengen Auge des Falkners auch einmal vorsichtig berühren. Mit einer Bootsfahrt auf dem Großen Teich lässt sich der Nachmittag dann noch abrunden. Der Inselzoo freut sich am 4. August auf zahlreiche Gäste. Der Eintritt ist frei, jedoch nimmt das Team des Tierparks an diesem Tag gern Spenden entgegen, die für eine weitere Verschönerung des Inselzoos verwendet werden.

Von OVZ