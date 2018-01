Altenburger Jahnpark nimmt allerletzte Hürde – gefällte Bäume sorgen für Unmut

Altenburg. Die umstrittene Seniorenanlage Jahnpark hat die allerletzte Hürde genommen. So änderte der Altenburger Stadtrat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend letztlich mit klarer Mehrheit den Flächennutzungsplan für das betreffende Gebiet Geraer Straße/Jahnplatz/Gabelsbergerstraße und Runkwitzstraße. Bevor jedoch 24 Volksvertreter zustimmten, sich sieben dagegen aussprachen und sich drei enthielten, machte die Fraktion Die Linke klar, warum sie das Projekt weiterhin ablehnt.

„Wir sehen die Bauleitplanung nach wie vor kritisch, weil sie eine Überalterung des Stadtteils zur Folge hat“, erklärte Linke-Fraktionschefin Kati Klaubert. So gebe es dort bereits drei Häuser für Seniorenwohnen und -pflege der Hospitalstiftung. „Mit dem Jahnpark kämen zwei weitere dazu.“ Außerdem haben Landratsamt, Landesverwaltungsamt (LVA) und ein Bürger Hinweise ins Verfahren eingebracht, die gegen eine Nutzung des Ausweichsgrundstücks in der Runkwitzstraße als Sportplatz sprechen. Dieses hatte die Stadt ins Spiel gebracht, weil die Jahnpark-Fläche an der Geraer Straße im Nutzungsplan ursprünglich als Sportplatz vorgesehen war.

In der Tat merkte das Landratsamt als Träger des Friedrichgymnasiums an, dass in der Runkwitzstraße „aufgrund des Grundstückszuschnittes (Breite ca. 30 m) die Planung und Errichtung eines Sportplatzes nicht möglich“ ist. „Dieser Hinweis ist allerdings nicht berücksichtigt worden“, kritisierte Kati Klaubert. Außerdem sieht das LVA einen Konflikt zwischen Lärm auf einem Sportplatz und dem nahen Friedhof. Dies wurde von der Stadt zwar berücksichtigt, führt aber dazu, dass der geplante Platz nur für den Schul-, nicht aber für den Vereinssport genutzt werden kann. Außerdem befürchtet der Pächter einer Teilfläche eine Kündigung, wenn das Grundstück als Sportplatz genutzt werden soll. All diese Dinge legten nahe, dass es für „das Friedrichgymnasium und Karolinum niemals einen nahen Sportplatz geben wird“, begründete Kati Klaubert die Ablehnung abschließend.

Dem widersprach Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD). Man habe sowohl vom Friedrichgymnasium als auch vom Schulträger eine Erklärung, das kein Interesse bestehe, an der Geraer Straße einen Sportplatz einzurichten, so der OB. „Das müssen wir zur Kenntnis nehmen.“ Außerdem gebe es für die Runkwitzstraße bisher vom Landratsamt keinen Antrag, zudem werde das Projekt Sportplatz fürs Gymnasium nicht als vorrangig bewertet. Außerdem sollte man nach einem genehmigten Bebauungsplan nicht versuchen, das Projekt über einen nicht genehmigten Flächennutzungsplan zu verhindern. „Wir hätten sonst der Investorentätigkeit einen Bärendienst erwiesen.“

Das geschah nicht. Dafür gibt es für den Jahnpark durch die Anwohner wieder Gegenwind. Für massiven Unmut sorgen rigorose Baumfällarbeiten auf dem Grundstück. Laut Beobachtern fällte eine Firma im Auftrag der Investoren in den vergangenen Tagen bis auf zwei Tannen und einige Kastanien alle Bäume, obwohl ein Teil unter die Baumschutzsatzung der Stadt fiel und im Rahmen des rechtsgültigen Bebauungsplanes erhalten bleiben sollte. Das dürfte ein Nachspiel haben.

Von Thomas Haegeler