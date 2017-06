Altenburg. Hunderte laufende Meter Akten lagern in den Kellerräumen des Jobcenters Altenburger Land. Die beruflichen Schicksale Tausender Arbeitsuchender hängen dort in den Hochregalen. Wobei eine durchschnittliche Kundenakte oft mehr als 300 Seiten umfasst. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Ab Montag beginnt der Abschied vom Papier. Die gesamte Aktenhaltung wird dann nach und nach auf die sogenannte e-Akte umgestellt, also auf elektronische Form. „Die Einführung der elektronischen Akte ist für uns ein weiterer Schritt zu einem modernen und papierarmen Dienstleister“, erklärt die Geschäftsführerin des Jobcenters, Heike Praetz. In erster Linie sollen die Kunden von der neuen Technik profitieren. „Akten werden häufig parallel in mehreren Abteilungen benötigt – wenn beispielsweise Widersprüche bearbeitet werden. Die dadurch bislang entstandenen Wartezeiten gehören künftig der Vergangenheit an“, so Praetz. Auskünfte könnten schneller gegeben, Anliegen schneller geklärt werden, weil die Daten sofort auf dem Bildschirm verfügbar sind. Bei der Digitalisierung der Akten wie auch bei der späteren Vernichtung der Papierdokumente habe der Datenschutz oberste Priorität. Eingehende Post wird künftig gescannt und abgespeichert, die Unterlagen anschließend nur noch acht Wochen aufbewahrt. Wichtige Originale sollten also nur auf Anforderung geschickt werden.

Von Kay Würker