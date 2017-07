Altenburger Jobcenter will Minijobs eindämmen

Atypische Beschäftigung, prekäres Anstellungsverhältnis, Niedriglohn-Job: Es gibt viele Begriffe für das, was so manchen Arbeitnehmer im Altenburger Land unfreiwillig in finanzielle Engpässe treibt. Insbesondere Minijobs sehen inzwischen auch Jobcenter und Arbeitsagenturen kritisch – und wollen sie nun mit einer konzertierten Aktion bekämpfen.