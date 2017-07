Altenburger Kameraden löschen Brand in Einfamilienhaus

Die Altenburger Feuerwehren haben am Samstagabend einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Altenburg gelöscht. Insgesamt 23 Kameraden seien dabei im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr auf OVZ-Nachfrage am Sonntag. Während das Feuer schnell im Griff gewesen sei, hätten die Nacharbeiten bis in die Morgenstunden gedauert.