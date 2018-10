Altenburg

Das Glück ist der Lohn der Tüchtigen, sagt der Volksmund. Und so bekamen die Sportler des Turn- und Kegelclubs (TKC) Altenburg, des SV Blau-Gelb Ehrenberg und des SV Post Altenburg vor allem finanzielle Unterstützung für die Sanierung ihrer Heimbahn „Zur Schweiz“. Dass die vier Bahnen in der gleichnamigen Gaststätte in der Paditzer Straße seit einigen Tagen in neuem Glanz erstrahlt, liegt neben der immensen Eigenleistung der Kegler selbst an einigen tausend Euro Spenden.

Finanzministerin, Sparkasse und Stadt helfen Vereinen

4500 Euro steuerte Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) aus Lottomitteln bei. Die Sparkasse Altenburger Land und die Stadt Altenburg packten noch einmal jeweils 1000 Euro oben drauf und los ging es mit der Schönheitskur für die in die Jahre gekommene Anlage Ende Mai. Bis zur Fertigstellung Mitte September investierten Mitglieder aller drei Vereine nach Angaben des stellvertretenden TKC-Vorsitzenden Bernd Eulenstein rund 300 Stunden Arbeit.

Zahlreiche Helfer und Helferinnen schliffen die vier Bahnen ab, versiegelten sie wieder, verpassten den Banden einen neuen Anstrich, installierten neue Anzeigen und Schallwände und tauschten Schläuche wie Kegel aus. „Eigentlich haben wir alle Arbeiten – bis auf die Garantieleistungen und die Einstellungen der Anlage, die eine Fachfirma übernahm, selbst gemacht“, sagt Eulenstein nicht ohne Stolz. Das gelte auch für die abschließende Reinigung.

Als das Geld ausging, griff man in die Vereinskassen

Doch am Ende reichte das Geld nicht ganz. Um das Projekt dennoch zum gewünschten Ergebnis zu führen, schossen die Vereine selbst noch einige Euro zu. 200 Euro kamen von Post als kleinstem Vertreter des Trios. Jeweils 350 Euro steuerten Ehrenberg und der TKC bei, die als Spielgemeinschaft mit ihrer ersten Männermannschaft in der Landesklasse antreten und ihr aktives Personal auch für das dritte Herrenteam zusammengeworfen haben. Inklusive Eigenleistung kamen so letztlich etwas mehr als 10 000 Euro für die Modernisierung der Anlage zusammen.

Die Altenburger Kegelanlage ist damit die zweite, die binnen kurzer Zeit im Altenburger Land saniert wurde. Erst kürzlich hatte der SV Lucka die neuen Bahnen im Deutschen Haus in Betrieb genommen. Knapp 13 000 Euro investierten Stadt und Verein dafür.

Von Thomas Haegeler