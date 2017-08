Altenburger Kita Spatzennest wird schick gemacht

Altenburg. Teile vom integrativen Kindergarten Spatzennest der Volkssolidarität sind derzeit zu Baustellen geworden. „Wir nutzen die Zeit bis zum Start in ein neues Kindergartenjahr im September, um den Kleinkinderbereich zu renovieren“, so der Geschäftsführer des Kreisverbandes der Volkssolidarität, Volker Kibisch. Im Kleinkindbereich wird der Sanitärbereich renoviert und neu ausgestattet. Zwei Gruppenzimmer bekommen zudem einen neuen Anstrich und werden in einer großzügigen Raumgestaltung die Kleinsten willkommen heißen.

„Uns ist es wichtig, dabei einheimische Firmen zu beauftragen. Aber auch auf die Eigenleistung durch unsere technischen Angestellten kann nicht verzichtet werden“, so Kibisch. Notwendig wurde die Sanierung vor allem im Sanitärbereich. „Der hat um die 20 Jahre auf dem Buckel. Da musste was gemacht werden“, so Kibisch. Und in den Gruppenräumen wurde zudem die Elektrik erneuert.

Circa 12 000 Euro betragen die Kosten. „Die bringt die Volkssolidarität allein und ohne Fördermittel auf“, betont der Geschäftsführer.

Von Jörg Wolf