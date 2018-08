Altenburg

„Einfach spitze! Heut ist so ein schöner Tag“, stimmten die „großen“ Kinder des integrativen Kindergartens „Spatzennest“ am Mittwoch an. Mit ihrem Ständchen bedankten sie sich bei Daniel Höhn von der Sparkasse Altenburger Land, denn er „bringt uns Geld“, wie Kitaleiter Rene Lippold den Kindern erklärte. Eine Spende über 1200 Euro, um genau zu sein, die bereits fest verplant ist, wie Lippold betonte. „Davon werden wir in unserem Außenbereich mindestens zwei größere Spielhäuser aus Holz bauen, die von den Kindern mitgestaltet werden können.“ Platz genug ist auf dem 7000 Quadratmeter großen Areal vorhanden, dass den 164 „Spatzen“ zum Spielen und Toben zur Verfügung steht.

Die Scheckübergabe fand jedoch nicht draußen, sondern im frisch renovierten „Seniorenclub“ der Volkssolidarität statt. Innerhalb von nur anderthalb Wochen wurden ein neuer Fußboden verlegt, die Wände gemalert und das Mobiliar komplett ausgetauscht. Wobei das Highlight des modern gestalteten Treffpunkts erst auf den zweiten Blick auffällt: Die Zimmerdecke. „Wir haben eine Schallabsorberdecke einziehen lassen, um die Lärmbelästigung zu reduzieren“, erklärt der Geschäftsführer der Volkssolidarität, Volker Kiebisch. Das sei dringend notwendig gewesen, denn „wenn 60 Senioren gleichzeitig schnattern. Das erträgt man nicht“, merkt er lachend an.

Und geredet, gelacht und gefeiert wird viel im „Seniorenclub“ in Altenburg Süd-Ost, der regelmäßig von den insgesamt 40 Ortsgruppen für Veranstaltungen jeglicher Art genutzt wird. Zum Beispiel für die zahlreichen Auftritte von Kleinkünstlern aus nah und fern. Als Erster nach der Sommerpause wird Kabarettist Eric Lehmann mit seinem Programm „Notizen aus dem Muttiheft“ am 4. September um 14.30 Uhr die Bühne rocken. Ins rechte Licht gerückt von zwei fest installierten Scheinwerfern.

Insgesamt 15 000 Euro hat die Volkssolidarität in den Umbau gesteckt. „Ich hab selber mit Hand angelegt und freue mich nun umso mehr, dass wir hier hervorragende Bedingungen für die Seniorenarbeit geschaffen haben.“

Am kommenden Dienstag, dem 7. August, darf die neue Decke zeigen, was sie kann. Dann geht im „Seniorenclub“ bei der offiziellen Einweihung und Musik und Tanz die Post ab. Wenn alles klappt, kriegt die Nachbarschaft davon (fast) nichts mit.

Von Maike Steuer