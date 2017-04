Altenburg. Seit der vergangenen Woche verfügt die Kleingartenanlage „Friedenseck“ über einen eigenen Parkplatz. Im Beisein von Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) und dem Vorsitzenden des Regionalverbands Altenburger Land der Kleingärtner, Wolfgang Preuß, wurde die neue Stellfläche am Donnerstag vor Ostern ihrer Bestimmung übergeben. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Über den neuen Parkplatz, der unmittelbar an die große Anlage grenzt, freuen sich die Garteninhaber. Bislang verfügte die traditionsreiche Anlage nicht über eigene Stellflächen. Das Friedenseck profitiert von der Förderrichtlinie zur Stabilisierung des Kleingartenwesens. Auf Grundlage dieser Richtlinie werden Jahr für Jahr auf Antrag Gelder an förderwürdige Sparten ausgereicht, dabei handelt es sich um Pachtzinseinnahmen. Im Vorjahr wurden insgesamt circa 55 000 Euro an neun Kleingartenvereine für konkrete Vorhaben zur Verfügung gestellt.

Auch das Friedenseck, in dem es circa 70 Gärten gibt, kam nun in den Genuss der Fördergelder. Am Eselsweg wurde eine 20 mal 25 Meter große Fläche befestigt, auf der nun bis zu 20 Autos parken können. Die Herstellung des Parkplatzes hat insgesamt 15 000 Euro gekostet, 13 500 Euro davon sind die beantragten Fördermittel, 1500 Euro steuert der Regionalverband bei. „Dank der getätigten Investition hat die Anlage, die über freie Gärten verfügt, an Attraktivität gewonnen“, sagte der Oberbürgermeister in dieser Woche vor der Presse.

Von ovz