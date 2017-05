Altenburg. Ein warmer Geldregen hat sich am Dienstag über acht Schulen und Vereine in Altenburg ergossen. Insgesamt knapp 3000 Euro waren es, die Gastronom Jörg Wenzel von der Poschwitzer Höhe freudestrahlend überreichte: 300 Euro an den SV Aufbau, je 500 an die Känguru-Schule und den SV Motor, 100 an die Regenbogenschule, je 400 Euro an den Jugendclub Eastside, den Förderverein des Karolinums und die Lutherschule, 300 an die Judoka des SV Einheit.

Die Spenden resultieren aus den Einnahmen des ersten Altenburger Kneipen-Schunkelns. Wenzel hatte am Maifeiertag zusammen mit fünf Kollegen zu der Aktion eingeladen (OVZ berichtete): „Wir wollten gemeinschaftlich auftreten. Zeigen, dass wir uns gut verstehen.“ Die Altenburger Brauerei hatte alle Getränke für den guten Zweck kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit der Resonanz auf die Schunkel-Premiere sei man zufrieden, so Wenzel. Neben der Poschwitzer Höhe beteiligten sich der Brühl 7, das Hotel Roßplan, das Team Letscho, der Ratskeller sowie die Gaststätte Zur Schweiz.

Die Spendenbeträge, ergänzt durch private Zuschüsse, werden gut angelegt. SV Motor etwa will die neue Nachwuchsmannschaft einkleiden. Der SV Aufbau benötige das Geld für das Projekt Kindergartensport. Karolinum und Lutherschule investieren in die Schulhof-Ausstattung.

Wann das nächste Mal geschunkelt wird, steht noch nicht fest. Eine Wiederholung ist laut Wenzel aber sicher.

Von Matthias Klöppel